Линия тела 

RSL-скульптурирование Бьютилайзер
*1200р.
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5 процедур
СФЕРА-терапия Бьютилайзер
за 7500 рублей!
*Пожалуйста, ознакомьтесь со списком противопоказаний на нашем сайте и при необходимости посоветуйтесь с врачом.
8400 р!
Cеанс RF-лифтинга лица в подарок от @liniya_tela_spb!
*Пожалуйста, ознакомьтесь со списком противопоказаний на нашем сайте и при необходимости посоветуйтесь с врачом.
Криомоделирование (криолиполиз) – уничтожение «жировых ловушек».
Мы знаем, что с так называемыми «жировыми ловушками» очень тяжело бороться даже самыми интенсивными тренировками. Мы поможем! Быстрый и устойчивый результат – ваша лучшая поддержка в борьбе за совершенное тело. Этот метод позволяет быстро и надолго избавиться от локальных жировых отложений в проблемных зонах.
RF лифтинг тела - максимальные результаты.
RF-лифтинг на уникальном аппарате Maximus™(Pollogen by Lumenis) по запатентованной технологии TriLipo®позволит достичь очевидныхи устойчивых изменений контуров тела, внешнего вида кожи на любых участках, избавиться от подкожных жировых отложений, значительно уменьшить проявления целлюлита и улучшить тонус и упругость мышц в зонах, тяжело поддающихся действию тренировок.Очень эффективное дополнение к вашей фитнес-программе!
Эффективная методика лимфодренажного и стимулирующего аппаратного массажа, которая убирает целлюлит и уменьшает объёмы тела до 2-х размеров за 10 сеансов без спорта и скальпеля. Но в сочетании со спортом вы добьётесь как идеальной фигуры, так и оздоровления всего организма, а боль в мышцах после тренировки возьмет на себя наш аппарат.
Визуальный эффект очевиден сразу, после первого сеанса, но при прохождении рекомендованного курса ( мин.10 процедур) результат останется с вами надолго. Все же для того, чтобы ваше тело всегда выглядело молодым, подтянутым и ухоженным, рекомендуется регулярно проходить процедуру сфера-терапии, хотя бы раз в 2 недели.
Подобранные нами инновационные технологии коррекции фигуры помогут в кратчайшие из возможных сроки достичь максимальных эффектов в борьбе за красивое, подтянутое, здоровое и молодое тело.
Все процедуры, применяемые нами, имеют множество показаний, универсальны и просты в выполнении, могут проводится в любое время года и вне зависимости от цвета кожи и образа жизни.
Все процедуры проходят на оригинальных аппаратах под наблюдением наших специалистов, прошедших обучение и сертификацию.
Эти преимущества мы дополняем комфортом процедур, их абсолютной безопасностью и доступностью.
Все же мы настоятельно рекомендуем ознакомиться со списками противопоказаний, которые декларируются производителями оборудования – они находятся на страницах описания процедур, и в случае сомнений получить консультацию вашего лечащего врача.
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ЦЕНЫ
*Цена при пакетном предложении
Скульптурирование Beautylizer
RF-лифтинг
Крио-моделирование
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