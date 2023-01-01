Последняя неделя низких цен!

аппаратная коррекция фигуры

Линия тела 
Записаться на процедуры

Последняя неделя низких цен!

О нас

ЦЕНТР АППАРАТНОЙ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ ЛИНИЯ ТЕЛА

 лучшие технологии и оригинальное оборудование в руках опытных специалистов - доступны всем!

#БЕЗ_ИНЪЕКЦИЙ #БЕЗ_СКАЛЬПЕЛЯ #БЕЗ_ПОБОЧНЫХ_ЭФФЕКТОВ #БЕЗ_БОЛИ #БЕЗ_РИСКОВ_ДЛЯ_ЗДОРОВЬЯ
Вернуть совершенство ваших форм и молодость вашей кожи;
Усилить эффект тренировок;
Быстрее восстановиться и обрести прежнюю форму после травм, операций или рождения ребёнка;
Вернуть или обрести уверенность в себе

Начни год с волшебного преображения и заботы о теле!

5 процедур
СФЕРА-терапия Бьютилайзер

за 7500 рублей!

*Пожалуйста, ознакомьтесь со списком противопоказаний на нашем сайте и при необходимости посоветуйтесь с врачом.

курс потрясающего RF-лифтинга тела 7 процедур

8400 р!

Cеанс RF-лифтинга лица в подарок от @liniya_tela_spb!

*Пожалуйста, ознакомьтесь со списком противопоказаний на нашем сайте и при необходимости посоветуйтесь с врачом.

Крио-моделирование

Криомоделирование (криолиполиз) – уничтожение «жировых ловушек».

Мы знаем, что с так называемыми «жировыми ловушками» очень тяжело бороться даже самыми интенсивными тренировками. Мы поможем! Быстрый и устойчивый результат – ваша лучшая поддержка в борьбе за совершенное тело. Этот метод позволяет быстро и надолго избавиться от локальных жировых отложений в проблемных зонах.

Подробнее о процедурах

Записаться на процедуру

RF лифтинг тела

RF лифтинг тела - максимальные результаты.

RF-лифтинг на уникальном аппарате Maximus™(Pollogen by Lumenis) по запатентованной технологии TriLipo®позволит достичь очевидныхи устойчивых изменений контуров тела, внешнего вида кожи на любых участках, избавиться от подкожных жировых отложений, значительно уменьшить проявления целлюлита и улучшить тонус и упругость мышц в зонах, тяжело поддающихся действию тренировок.Очень эффективное дополнение к вашей фитнес-программе!

  • омоложение и подтяжка кожи;
  • уменьшения локальных жировых отложений;
  • укрепление и улучшение тонуса мышц;
  • уменьшение проявлений целлюлита;
  • уменьшения объемов подкожного жира.
Подробнее о процедурах

Записаться на процедуру

Сфера-терапия Beautylizer

виброкомпрессионный лимфодренажный массаж сферами Beautylizer – технология создания идеальной фигуры (более современная, эффективная и безопасная, чем LPG)

  • тонус, упругость и омоложение кожи;
  • тонус мышц;
  • уменьшение дряблости и обвисания кожи;
  • уменьшение целлюлита даже при 3-4 стадиях;
  • ускорение обменных процессов.

Эффективная методика лимфодренажного и стимулирующего аппаратного массажа, которая убирает целлюлит и уменьшает объёмы тела до 2-х размеров за 10 сеансов без спорта и скальпеля. Но в сочетании со спортом вы добьётесь как идеальной фигуры, так и оздоровления всего организма, а боль в мышцах после тренировки возьмет на себя наш аппарат.

Визуальный эффект очевиден сразу, после первого сеанса, но при прохождении рекомендованного курса ( мин.10 процедур) результат останется с вами надолго. Все же для того, чтобы ваше тело всегда выглядело молодым, подтянутым и ухоженным, рекомендуется регулярно проходить процедуру сфера-терапии, хотя бы раз в 2 недели.

Подробнее о процедурах

Записаться на процедуру

Подобранные нами инновационные технологии коррекции фигуры помогут в кратчайшие из возможных сроки достичь максимальных эффектов в борьбе за красивое, подтянутое, здоровое и молодое тело.

Все процедуры, применяемые нами, имеют множество показаний, универсальны и просты в выполнении, могут проводится в любое время года и вне зависимости от цвета кожи и образа жизни.

Все процедуры проходят на оригинальных аппаратах под наблюдением наших специалистов, прошедших обучение и сертификацию.
Эти преимущества мы дополняем комфортом процедур, их абсолютной безопасностью и доступностью.

Все же мы настоятельно рекомендуем ознакомиться со списками противопоказаний, которые декларируются производителями оборудования – они находятся на страницах описания процедур, и в случае сомнений получить консультацию вашего лечащего врача.

Последняя неделя низких цен!

ЦЕНЫ

*Цена при пакетном предложении

Скульптурирование Beautylizer

RSL-скульптурирование Бьютилайзер

2000 р.
*1200р.
длительность 61 минута

пакет 5 процедур

7500 р

пакет 10 процедур (рекомендуемое количество)

12000 р

RF-лифтинг

спина полностью

2000 р.
*1200 р.
длительность 40 минут

талия (спина)

1800 р.
*1200 р.
длительность 25-35 минут

Живот +талия

1800 р.
*1200 р.
длительность 30 минут

Ягодицы+задняя поверхность бедер

2000 р.
*1200 р.
длительность 30-40 минут

Живот

1800р.
*1200 р.
длительность 20-25 минут

Декольте

1800 р.
*1200 р.
длительность 20-25 минут

Руки (задняя поверхность плеча+кисти)

1800 р.
*1200 р.
длительность 25-30 минут

RF лифтинг лица
Лицо+подбородок

1500 р.
*800 р.
длительность 12-15 минут

Крио-моделирование

Руки (задняя поверхность 2 манипулы)

2500 р.

длительность 40 минут

Подъягодичная зона (2 манипулы)

2500 р.

длительность 40 минут

Бедра боковые поверхности ("уши" 2 манипулы)

2500 р.

длительность 40 минут

Спина (над ягодицами 2 манипулы)

2500 р.

длительность 40 минут

Спина ( над талией 2 манипулы)

2500 р

длительность 40 минут

Колени (надколенные области 2 манипулы)

2500 р.
длительность 40 минут

Живот 1 зона

1800 р.

длительность 40 минут

Живот 2 зоны

2500 р.
длительность 40 минут

RF-лифтинг лица в подарок!

ПРИХОДИТЕ И МЫ ВАС ПРЕОБРАЗИМ!

Подробнее об услугах вы сможете узнать у нашего консультанта получив обратный звонок или связавшись по телефону!

Наши контакты

Санкт-Петербург,

Ул.Фучика д.2А, ТРЦ «Рио», пом. 69

+7-991-045-31-28
CRM-форма появится здесь
Заряжено Битрикс24 — Бесплатные Сайты и CRM. Создать сайт