Линия тела 

виброкомпрессионный лимфодренажный массаж сферами Beautylizer – технология создания идеальной фигуры (более современная, эффективная и безопасная, чем LPG)

тонус, упругость и омоложение кожи;

тонус мышц;

уменьшение дряблости и обвисания кожи;

уменьшение целлюлита даже при 3-4 стадиях;

ускорение обменных процессов.

Эффективная методика лимфодренажного и стимулирующего аппаратного массажа, которая убирает целлюлит и уменьшает объёмы тела до 2-х размеров за 10 сеансов без спорта и скальпеля. Но в сочетании со спортом вы добьётесь как идеальной фигуры, так и оздоровления всего организма, а боль в мышцах после тренировки возьмет на себя наш аппарат.



Визуальный эффект очевиден сразу, после первого сеанса, но при прохождении рекомендованного курса ( мин.10 процедур) результат останется с вами надолго. Все же для того, чтобы ваше тело всегда выглядело молодым, подтянутым и ухоженным, рекомендуется регулярно проходить процедуру сфера-терапии, хотя бы раз в 2 недели.



Подробнее о процедурах

